L'avventura di Vlahovic alla Juventus è al capolinea: il serbo potrebbe finire in Spagna. In arrivo un'offerta irrinunciabile?

Nonostante le otto panchine nelle ultime nove partite della Juventus, dopo la clamorosa eliminazione di ieri sera contro il PSV l’avventura dell’ex viola Dusan Vlahovic sembra essere arrivata ufficialmente al capolinea. Le scelte di Thiago Motta hanno di fatto messo il servo ai margini del progetto bianconero: da quando Kolo Muani è arrivato a Torino, il tecnico italobrasiliano non lo ha quasi più schierato titolare, finendo per stare anche novanta minuti in panchina. E adesso il maxi stipendio dell’attaccante, quasi 12 milioni di euro a stagione, diventa un peso insostenibile anche per le casse della Juventus.

L'avventura di Vlahovic è al termine, ma quale club si può permettere il serbo?

Al termine della stagione Vlahovic lascerà quindi il club bianconero, con la palla che adesso passa alla dirigenza e all’entourage del giocatore: toccherà a Giuntoli e all'agente Darko Ristic trova una soluzione che accontenti entrambe le parti. A livello economico la sensazione è che soltanto dalla Premier League possa arrivare un’offerta da poter ritenere accettabile, con i club inglesi che per introiti hanno la possibilità di accollarsi i costi dell’operazione. Nelle ultime ore però spunta il forte interessamento di un club spagnolo.

Non solo la Premier League: il serbo potrebbe finire in Liga

Secondo quanto riportato dal portale sportivo iberico El Naciolal, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Liga. L’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, alla ricerca di un centravanti di peso da affiancare a Julian Alvarez nella prossima stagione, avrebbe espresso un forte interessamento per l’ex viola e potrebbe mettere sul piatto una cifra molto vicina alla richiesta iniziale della Juventus. I Colchoneros potrebbero arrivare ad offrire una cifra attorno ai 60 milioni, bonus compresi. Nelle prossime settimane capiremo se si tratta di un fuoco di paglia o se davvero Vlahovic potrebbe andar a cercar fortuna a Madrid, resta molto rammarico per quello che lo stesso serbo avrebbe potuto fare se avesse deciso di restare ancora qualche stagione a Firenze.