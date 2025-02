Giletti: "La Juventus di Motta adesso mi preoccupa. Vlahovic un caso, come fai a venderlo se non gioca? A Firenze Nico Gonzalez..."

Questo pomeriggio il giornalista, e grande tifoso della Juventus, Massimo Giletti ha avuto modo di analizzare l'eliminazione dei bianconeri in Champions League, tirando in ballo Thiago Motta ma anche due ex giocatori della Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a TMW Radio:

"La Juve spegne la luce in Olanda, è la chiusura orribile per il calcio italiano in Champions. Siamo un calcio italiano assente da due Mondiali, da un Europeo flop. Le fiammate arrivano ogni tanto, come la Juve che poi sparisce. Ci sono scelte poco chiare, i cambi anche. Alla Juve bastava pareggiare invece ha perso e male. Sentire che rifarebbe tutto e non è stato buttato via nulla non va bene come risposta. Qualche problema c'è stato nel percorso, bisogna ricordarlo. Una Juve che va a picco non è normale”.

“Come si pretende di vendere Vlahovic tenendolo sempre in panchina?”

Ha parlato anche della situazione relativa all’ex Fiorentina Dusan Vlahovic: “Poi c'è il caso Vlahovic: come lo venderai ora tenendolo sempre in panchina? Cambierei modulo, magari usando due punte finalmente, per cambiare qualcosa. Sono abbastanza seccato e non mi piacciono le risposte date. C'è qualcosa se non funziona in difesa, se prendi sempre gol. Il terzo gol l'ho visto troppe volte in stagione, c'è qualcosa che non va”.

“L'arroganza di Motta mi preoccupa”

Ha anche aggiunto: ”Abbiamo Locatelli che dice che l'uscita è dolorosissima e che è stata buttata via la qualificazione, mentre l'allenatore dice che rifarebbe tutto e non ha buttato tutta. O ha un'arroganza tale che non riconosce il mea culpa o un giocatore che non sa leggere la partita. Io sto dalla parte del calciatore”.

“Nico Gonzalez a Firenze non voleva mai giocare a sinistra”

Ha poi concluso tirando in ballo anche un altro ex viola: “Storicamente Nico Gonzalez so che non voleva mai giocare a sinistra a Firenze, invece lo fai giocare lì quando hai Yildiz che può farlo e lo fai giocare a destra...Mi sono stufato di avere risposte in cui l'allenatore non si assume mai le responsabilità. E non è solo per una serata che non è andata".