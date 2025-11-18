Flachi: “Dodô e Mandragora al momento non fanno bene alla Fiorentina. Ranieri capitano? Non si è mai assunto alcuna responsabilità”

L’ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato a Toscana TV, concentrandosi sulle difficoltà della Fiorentina sul piano mentale e della personalità in campo e parlando anche di alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Mancano carisma e personalità nello spogliatoio’

“È stata creata una squadra con giocatori giovani, ma senza mettere in preventivo la loro personalità e le conseguenze in caso di difficoltà. Alla Fiorentina mancano calciatori di carisma e personalità che tengano in mano lo spogliatoio. Sono stati spesi soldi in proiezioni futura, prendendo Pioli per iniziare un progetto senza mettere in preventivo che certi calciatori, passando da Venezia, Cagliari o Empoli a Firenze e cambiando ambiente potessero avere dei problemi. Due elementi come Cataldi e Adli erano importanti”.

‘Alcuni calciatori vanno cambiati’

“Dodô Mandragora e Ranieri in questo momento non fanno bene alla Fiorentina e devono essere cambiati. Hanno tanti atteggiamenti non positivi e che danno noia, alla squadra manca personalità, qualcuno pensa di averla ma non ha nemmeno il carisma. Danneggiano anche chi sta loro intorno”.

“C’è mai stato un capitano? Chi è che si è assunto le proprie responsabilità? Ranieri ci mette il cuore, ma dove? La gente è più attratta dallo spettacolo che lui fa in campo, rispetto alle azioni. Penso che la fascia possa passare a De Gea. Biraghi prima almeno ci aveva sempre messo la faccia".