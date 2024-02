Altro che Fiorentina: Zaccagni pensa al rinnovo con la Lazio e sul piatto c'è un ingaggio toccato solo da due top viola

Tra le suggestioni di mercato, in ottica esterni, della Fiorentina c'è stato anche Mattia Zaccagni, protagonista del tridente di Sarri in queste ultime due stagioni. Si era parlato addirittura di offerta viola da 30 milioni poi rifiutata (così come tutte le altre presunte intorno a questa cifra). Fatto sta che il classe ‘95 pensa più che altro al rinnovo con la Lazio, secondo La Gazzetta dello Sport. E l’ingaggio sul piatto dovrebbe salire intorno ai 3 milioni, cifra toccata solo da Gonzalez e Milenkovic nella rosa viola.