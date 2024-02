Bonaventura e la Fiorentina d'accordo per abbassare i toni della discussione: a breve un nuovo tentativo di accordo da mettere sul tavolo

La questione contrattuale e il mercato di gennaio hanno certamente minato la seconda parte di stagione di Giacomo Bonaventura, faro vero e proprio e trascinatore fino a dicembre, poi via via sbiadito. Ora però le parti si sono trovate in sintonia, scrive La Nazione, per abbassare i toni ed evitare ulteriore benzina sul fuoco: più facile trovare una soluzione discutendone in via privata e con maggior diplomazia. A breve le parti proveranno a rimettere sul tavolo le proprie condizioni, per giungere alla miglior soluzione per tutti.