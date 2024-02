L'e(s)terno incompiuto: i sei mesi di fiducia extra della Fiorentina per Sottil ma l'addio è sempre più vicino

Se qualche anno fa poteva sembrare l'erede naturale di Chiesa, per provenienza e ruolo, ad oggi Riccardo Sottil è in un enorme guado da cui non si è mai tirato fuori. Ha toccato quota 100 gare con la Fiorentina ed è quasi in tripla cifra anche per quelle in A, dove ha messo a referto appena 6 gol e 6 assist. Il suo tempo a Firenze però potrebbe essere finito, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio: a luglio 2022 Pradè lo indicò come profilo per il futuro.

A gennaio invece qualche timida proposta rispedita al mittente, con la Fiorentina che gli ha voluto concedere altri 6 mesi di fiducia extra. In assenza di segnali però, a giugno le parti sono destinate a dividersi, stavolta in modo definitivo.