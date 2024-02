Verso la gara contro la Lazio, la Fiorentina oggi si è allenata al Viola Park in vista di lunedì sera. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, ci sono conferme e sensazioni positive sul recupero di Cristiano Biraghi, favorito a partire titolare rispetto a Fabiano Parisi. Cambiano poco, invece, le condizioni di Arthur, che non sta benissimo. Ancora da non escludere del tutto la possibilità di una partenza dal primo minuto.

Beltran si è preso il posto

Pochi dubbi sulla trequarti, dove Beltran si è preso il posto e Bonaventura è destinato all'ennesima panchina. Ballottaggio ancora vivo sugli esterni, da capire chi affiancherà Gonzalez tra Sottil e Ikoné.

Domani mattina la rifinitura, con la quale Italiano limerà gli ultimi dettagli e scioglierà i dubbi di formazione.