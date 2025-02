Lo scorso anno la brutta prova, finita in tragedia, alla OPAP Arena di Atene mise il timbro sulla stagione della Fiorentina, classificandola come ‘pessima’, tra fine ciclo di molti e la bacheca rimasta intonsa. E anche nel 2025 Atene può essere uno spartiacque, come scrive il Corriere Fiorentino, perché l'ottavo di finale di Conference con il Panathinaikos non sarà banale stavolta. Nei venti giorni precedenti però, Palladino e i suoi dovranno pedalare al massimo comunque per non scendere dal treno dell'Europa, offerta dal campionato. E già domani a Verona se non altro, il tecnico potrà tornare ad aggrapparsi alla presenza e ai gol di Kean, dopo la squalifica sanguinosa di domenica scorsa.