Ambrosini: "Parisi ha cercato di fregare tutti in maniera palese e ora va punito"

Il tema delle simulazioni ha caratterizzato l'ultima giornata della Serie A. Su quella presunta di Fabiano Parisi in Como-Fiorentina si è concentrato molto l'ex centrocampista viola, Massimo Ambrosini.

“Ha cercato di fregare”

“Quello che ha fatto Parisi è cercare di fregare - ha detto a DAZN - Non si può fare, non è tollerabile che uno cerchi di trarre in inganno tutti in maniera così palese, pensando poi di scappare”.

“E ora una punizione”

E poi: “Se l’arbitro ci fosse cascato e avesse buttato fuori il povero giocatore del Como, adesso sarebbe lì a ridere. Va punito, perché la punizione funge da deterrente per chi in futuro vuole provare a fare la stessa cosa”.



