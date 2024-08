La Fiorentina spinge per prelevare Adli dal Milan: cifre e dettagli dell’operazione

Continuano i contatti tra Fiorentina e Milan per il trasferimento di Yacine Adli a Firenze. E pochi minuti fa il giornalista di Calciomercato.com, molto vicino alle vicende del club rossonero, Daniele Longo ha svelato nuovi particolari dell’operazione che i due club stanno cercando di concludere.

Parti al lavoro per chiudere il prima possibile: i dettagli dell'operazione

Secondo quanto riportato la dirigenza gigliata sta impostando la trattativa sulla base di un prestito annuale con obbligo di riscatto a 13 milioni. Il giocatore è in uscita dal Milan ed è cercato anche in Ligue 1, ma nelle ultime settimane avrebbe espresso la volontà di rimanere in Serie A. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore ma sembra che il franco algerino possa essere uno dei futuri mediani della Fiorentina di Raffaele Palladino.

Questo il Tweet di Daniele Longo: