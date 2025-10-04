Esordio da titolare per Beltran a Valencia: un'occasione d'oro per l'argentino... e per la Fiorentina

Finita l’attesa per Lucas Beltran: l’argentino in prestito dalla Fiorentina trova la sua prima maglia da titolare col Valencia, dopo 4 presenze da subentrato. Scenderà in campo dal 1’ al fianco di Danjuma, nell’attacco a 2 del Valencia che affronterà il Girona in trasferta.

Prima chance

Dopo quasi un mese di attesa, quindi, arriva la prima titolarità per Beltran, che finora ha raccolto solo 97 minuti in campo: l’allenatore Corberan gli ha preferito, in ordine, Hugo Duro, Dani Raba e André Almeida, ma oggi toccherà all’argentino. Di fronte il Girona, che dopo le ottime prestazioni degli ultimi anni sta vivendo un momento di grande crisi, stazionando all’ultimo posto del campionato con appena 3 punti raccolti in 7 partite.

Occhio ai gol…

Beltran, ricordiamo, è in prestito oneroso dal valore di un milione di euro, ma con rilevanti bonus previsti per ciascun gol segnato dall’argentino. Fiorentina che quindi guarderà con interesse anche il match di oggi, nella speranza che l’ex River Plate possa sbloccarsi.