Quasi una liberazione da tutte le difficoltà che Antonin Barak ha vissuto in questa parte di stagione. Così ha vissuto il gol vittoria di ieri sera il centrocampista ceco, che a gennaio è stato anche vicino all'addio alla Fiorentina.

L'esultanza dell'ex giocatore dell'Hellas Verona è arrivata anche attraverso i social, dove ha scritto: “Mai tirarsi indietro. Credere in se stessi. Forza Viola!”. Anche la compagna di Barak, Nikola, ha commentato il gol su Instagram: “Con tutte le cose che lavorano contro di te, fai ancora del tuo meglio! Non sai quanto sono felice per te!”