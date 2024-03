Chi ha deciso la partita tra Maccabi Haifa e Fiorentina è stato Antonin Barak. Il centrocampista viola ha parlato al termine della gara.

"E' bellissimo, sono contento che siamo riusciti a portare a Firenze un risultato positivo - ha detto - Il campo era molto difficile però quando sono rimasti con un uomo in meno è venuta fuori una grande possibilità per noi. Ci hanno aiutato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Ma questa era solo l'andata, dobbiamo dare tutto e partire dal primo minuto forte al ritorno, come se fossimo in svantaggio".

E poi: "Nel primo tempo tutt'e due le squadre sentivano la preoccupazione, nessuno voleva rischiare una giocata. Loro sono stati bravi e hanno mostrato le loro qualità. Però nel secondo tempo abbiamo avuto il dominio del gioco. Vedevo che dentro l'area c'erano molti avversari, sono rimasto lì e ho chiesto a Beltran di lasciarmi il pallone. Sapevo che avevo un avversario vicino alle mie spalle, mi sono preoccupato di fare bene il controllo della palla per poi calciare ed è andata così":