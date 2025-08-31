Clamoroso: l'ex bomber del Leicester dei miracoli arriva in Italia. Colpaccio per una neopromossa

Il calciatore inglese Jamie Vardy, attaccante del Leicester con cui ha giocato per 13 anni vincendo uno storico e sorprendente campionato nel 2016, arriva in Serie A.

Vardy sposa il progetto di una neopromossa

Gianluca Di Marzio scrive che arriverà stasera a Milano per firmare il contratto: sarà di un anno, più un altro opzionale se la Cremonese – appena promossa dalla Serie B – riuscisse a non retrocedere. Un vero e proprio colpaccio per i grigiorossi.

Vardy ha 38 anni ed è stato il giocatore più rappresentativo di una squadra che fece un’impresa sportiva memorabile. Nella stagione 2015-2016 il Leicester era allenato da Claudio Ranieri, oggi dirigente della Roma, e in tutta la sua storia non aveva mai vinto una Premier League. Vardy era praticamente sconosciuto ma Ranieri riuscì a organizzare bene la squadra, in modo che fosse compatta in difesa e concreta in attacco e molte partite furono vinte con un gol di scarto, spesso con il contributo decisivo di Vardy.

Nuovo bomber per Nicola

Adesso, Davide Nicola avrà un altro asso nella manica per provare a dar seguito a un cammino già iniziato benissimo. Prima con la clamorosa vittoria a San Siro contro il Milan e poi con il bis contro il Sassuolo in casa.