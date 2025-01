Christensen raggiunge Amatucci: il portiere danese lascia la Fiorentina. I dettagli

Operazione in chiusura: Oliver Christensen lascia la Fiorentina e si trasferisce in prestito alla Salernitana, come riporta Gianluca Di Marzio. Il danese classe '99 resta in Italia e si trasferisce in Serie B, nella squadra in cui militano altri due viola, Amatucci e Gentile, classe 2004 e 2003.

In virtù del fatto che la Fiorentina non ha più slot per i prestiti esteri, l'ex Herta Berlino rimane in Italia, e sfumano le piste Paderborn e Copenhagen.

Il portiere viola era di fatto ai margini fin dall'estate, dietro a De Gea, Terracciano e Martinelli.