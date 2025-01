Troppi prestiti all'estero, la Fiorentina ora non può accontentare nemmeno Christensen. Una situazione complicata

Il mercato in uscita, per quanto riguarda i prestiti, della Fiorentina è bloccato. Come vi abbiamo raccontato, è stato infatti raggiunto il limite di 6 per l'estero e possono partire solo gli Under 21. Come Kayode, che andrà al Brentford.

Bloccato il trasferimento di Christensen

Discorso diverso invece per Oliver Christensen. Come confermato anche da Sky Sport Germania, la trattativa per la cessione in prestito del danese al Paderborn è bloccata a causa dell’eccessivo numero di giocatori in prestito raggiunto dalla Fiorentina.

Ikone l'altro “imprigionato”

Barak e Brekalo al Kasimpasa, Sabiri all’Ajman, Infantino all’Al-Ain, Amrabat al Fenerbahce, Nzola al Lens. Questi i giocatori che bloccano le altre possibili uscite in prestito. E la situazione riguarda anche Ikone, che avrebbe ricevuto una cospicua offerta da Chicago.