C'è distanza fra domanda e offerta per Man. La Fiorentina lo valuta meno della richiesta del Parma. La situazione

Come riporta Sky Sport, si sono registrati contatti in giornata tra Fiorentina e Parma per Dennis Man.

Distanza fra domanda e offerta

La società di Krause parte da una richiesta di 15 milioni di euro, ma potrebbe privarsene per una cifra leggermente inferiore, mentre il club di Commisso ha fatto una valutazione del giocatore intorno a 8-9 milioni.

Il classe ’98, in questa stagione, ha già realizzato 4 gol e servito 4 assist in 21 presenze, un fedelissimo di Pecchia che però adesso potrebbe partire. È l'alternativa più concreta per la Fiorentina una volta sfumato Luiz Henrique.