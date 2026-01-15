Corriere Fiorentino: Via alla nuova era alla Fiorentina, il club volta pagina
Due gli articoli sulla Fiorentina, presenti stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 8
L'articolo principale è intitolato: “Via all’era Paratici”. Sottotitolo: “Ufficiale la firma del nuovo ds viola che però sarà a Firenze solo dal 4 febbraio. Acquisti, Vanoli, l’aria nuova nello spogliatoio: il club intanto ha già voltato pagina”.
“Scelta top”
In taglio medio c'è il commento degli ex viola sull'arrivo del nuovo dirigente: “Toni e Frey a Pitti: ”Fabio scelta top Ora farà pulizia".
