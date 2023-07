Non solo Sutalo: la Fiorentina contatta gli agenti di un altro difensore centrale

Sutalo su tutti, ma non solo. La Fiorentina sonda anche altre piste per la difesa, nell'ottica di sostituire Igor ormai passato a titolo definitivo al Brighton. L'ultimo nome è quello di Victor Nelsson, centrale danese del Galatasaray. Secondo quanto riporta TMW, prima di contattare il club turco la dirigenza viola ha incontrato gli agenti del giocatore per prendere informazioni sula fattibilità della trattiva.

Nelsson, classe 1998, ha un contratto fino al 30 giugno 2026 e per questo motivo non verranno applicati sconti sul suo cartellino. Il Galatasaray non scende sotto i 15 milioni di euro, la Fiorentina fa le sue valutazioni consapevole che Italiano ha bisogno di un nuovo difensore centrale il prima possibile.