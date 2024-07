A Lady Radio ha parlato l'ex portiere e opinionista Giovanni Galli. Queste le sue parole: "Palladino ha già avuto Colpani, lo conosce e se arriva gli cucirà addosso il ruolo adatto a lui. Pongracic la vedo una bella operazione con l'uscita di Milenkovic, anche se alla pari. Ora però ci aspettiamo qualcosa. Con Kean i nuovi acquisti danno fiducia. La squadra è incompleta e servono giocatori di spessore in mezzo al campo.

Leggo tanti dubbi su Kean e sulla cifra spesa. E' vero, abbiamo speso tanto, ma può arrivare a costare 40 milioni in poco tempo. Se trova il suo ambiente per me il giocatore porta qualità. Se poi fallisce, ci saremo sbagliati. M per analizzare la sua carriera bisogna guardare oltre le cose negative. Serve vedere delle prospettive buone laddove in pochi le vedono. Spero arrivi un centrocampista centrale forte, forse sarà la mossa più importante. Lovric? Un centrale là in mezzo è fondamentale per dettare i tempi della squadra. Non serve fisico, ma tanta intelligenza".