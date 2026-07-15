Stanno davvero diminuendo le persone che usano le console a favore dei giochi mobile?

Probabilmente hai notato quanto sia facile prendere il telefono e iniziare subito una partita di gioco veloce, sia mentre sei in viaggio sia mentre ti rilassi a casa. Allo stesso tempo, le grandi uscite per console continuano ad attirare molta attenzione e lunghe sessioni di gioco. È quindi lecito chiedersi se i giocatori stiano davvero abbandonando le console per il mobile.

La risposta breve è no. Gli ultimi dati del settore mostrano un quadro più equilibrato, in cui entrambe le piattaforme crescono, ma in modi molto diversi. Capire questo cambiamento ti aiuta a fare scelte migliori su come e dove giocare.

La crescita delle console supera quella del mobile

Se pensavi che il mobile stesse sottraendo giocatori alle console, i dati raccontano una realtà diversa. Secondo il Global Games Market Report 2025 di Newzoo, le console sono attualmente il segmento in più rapida crescita, con un aumento di circa il +5,5% su base annua.

Questa crescita riflette il fatto che i giocatori continuano ad apprezzare esperienze più profonde. Quando ti metti a giocare su console, ti dedichi a sessioni più lunghe, trame più coinvolgenti e gameplay più competitivo. Gli sviluppatori hanno puntato proprio su questo, pubblicando nel 2025 numerosi giochi per console di alta qualità che spingono a tornare a giocare ancora e ancora.

Il mobile domina ancora

Tuttavia, il gaming mobile non ha perso la sua posizione dominante. Rimane di gran lunga il segmento più grande, generando circa 103 miliardi di dollari di ricavi e rappresentando circa il 55% del mercato.

Detto questo, la sua crescita si è rallentata fino a circa il +2,9%, soprattutto nei mercati più maturi. Questo rallentamento indica una saturazione piuttosto che un declino. In altre parole, la maggior parte delle persone che vuole giocare su mobile lo fa già.

Il comportamento dei giocatori sta cambiando

Il cambiamento più importante riguarda meno il passaggio da una piattaforma all’altra e più il modo in cui utilizzi entrambe. La base globale di giocatori ha raggiunto circa 3,6 miliardi di persone, segno che sempre più utenti entrano nel mercato.

Potresti giocare su console la sera e poi passare al telefono durante il giorno. Questo schema riflette una combinazione di gioco profondo e casual, piuttosto che una transizione completa.

Questo comportamento spiega anche la crescita di formati semplici e accessibili. Per esempio, molti giocatori si orientano verso opzioni compatibili con il mobile, come i siti di giochi di slot online, perché permettono di iniziare rapidamente, giocare in sessioni brevi e mantenere comunque una componente sociale. Questa flessibilità si adatta perfettamente a una routine piena di impegni, senza sostituire le sessioni più immersive su console.

Il verdetto finale…

Più che un esodo di massa, stiamo assistendo a un cambiamento nei comportamenti, in cui i giocatori utilizzano più piattaforme per esigenze diverse. Il gaming su console continua a crescere grazie alla sua profondità e qualità, mentre il mobile resta dominante grazie alla sua velocità e accessibilità.

Non è necessario scegliere una piattaforma al posto dell’altra. Se adatti la tua scelta al tempo che hai a disposizione, al tuo umore e alle tue preferenze, potrai ottenere il massimo dall’esperienza di gioco nel suo complesso.