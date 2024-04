Benedetto Ferrara: "Un attaccante vero per un improbabile nueve taroccato per prendere tutto e un ex dieci per le ambizioni della Fiorentina"

Vittoria in trasferta per la Fiorentina, un evento che non si verificava ormai da moltissimi mesi. E che il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato da par suo sul proprio giornale.

“Un nueve taroccato”

“E’ bastato mettere dentro un attaccante “vero” per prendere tutto - ha scritto Ferrara - oltre che togliere Barak da una improbabile posizione di nueve taroccato. Scelta, questa, obbligata da una serie infinita di assenze e da una sfida di Coppa Italia alle porte, sfida che vale moltissimo”.

“L'ex dieci talento ritrovato”

E inoltre: “Un bentornato a Castrovilli, ragazzo sfortunato arrivato a pochi passi dall’addio a Firenze. Il suo ritorno, però, aggiunge qualcosa alle ambizioni della squadra di Italiano. L’ex dieci è un talento perduto e forse ritrovato”.