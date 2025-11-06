Fortini: "Siamo sicuri al 100% che ne usciremo ma non abbiamo paura. La partita di Genova si prepara come una finale"

Si è espresso anche Niccolò Fortini a Sky, interpellato soprattutto sulla paura che tramortisce la squadra viola:

"Noi giorno dopo giorno cerchiamo sempre di trovare una soluzione, un brutto momento ma dobbiamo restare uniti. Siamo tutti sicuri che ne usciremo con il duro lavoro.

Dipende dalla testa? Secondo me sì perché non è un bel momento, poi nel calcio può succedere di tutto, basta una piccola disattenzione e ne paghi le conseguenze, soprattutto in Europa. Cercheremo di lavorare su questo.

Paura? No, andiamo sempre fuori a testa alta, convinti di quello che facciamo. Siamo convinti al 100% che ne usciremo. Il Genoa? Si prepara come una battaglia, come una finale, come quelle che stiamo giocando finora".