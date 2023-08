L'augurio di Giani: "Partire alla grande per raggiungere gli obiettivi sfiorati l'anno scorso"

In occasione della prima giornata di campionato di Serie A e dell'inizio della stagione il presidente della regione Toscana Giani ha augurato il meglio alla Fiorentina tramite un post su Facebook: “Oggi fischio d'inizio per il campionato 2023/2024, la Fiorentina arriva dopo una buona campagna acquisti e all'insegna della realizzazione del Viola Park, investimento importante per qualificare i settori giovanili e creare spirito d'identità e di squadra"

Giani ha poi aggiunto: “Partiamo alla grande per raggiungere quegli obiettivi che già l'anno scorso sono stati sfiorati con le finali di Coppa Italia e Conference League. Sempre alé Viola, forza Fiorentina”