Il Genoa intanto ufficializza un altro colpo importante sulla trequarti ma nessun pericolo per la Fiorentina

Giornata d'esordio per la Fiorentina in casa del Genoa ma giornata anche di ufficializzazioni per i rossoblù che hanno preso in prestito Ruslan Malinovskiy dal Marsiglia. Un colpo importante per il club neopromosso, che sulla trequarti aveva già preso Messias dal Milan: l'ucraino però stasera non sarà a disposizione e quindi nessun timore in tal senso per la Fiorentina.