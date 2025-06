Stanno per entrare nel vivo i giorni più preoccupanti del calciomercato in casa Fiorentina. L’attaccante Moise Kean è inevitabilmente un oggetto del desiderio di molte squadre, a partire dall’Al-Qasdiah, pronto a offrire 15 milioni di euro di stipendio. Il classe 2000 non ha ancora risposto all’offerta araba, anzi, non ha ancora agito per il suo futuro.

La situazione di Kean a qualche giorno dal gong della clausola

Cronache di Spogliatoio fa il punto della situazione. Il Manchester United, in attesa che si definisca il domino dei centravanti in Premier, sonda il terreno e ha parlato con l’entourage del calciatore. Kean, dalla sua, non ha mai manifestato la volontà di andarsene dalla Fiorentina, anzi, aspetta il club prima di muoversi. La sua volontà è quella di accogliere Stefano Pioli per poi parlare direttamente con lui; valuta fortemente di rimanere a Firenze nonostante la clausola da 52 milioni di euro, che si attiverà il 1° luglio.