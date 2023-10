Quarta 'scippa' la regia a Arthur, Kayode cancella il gol che il Cagliari già pregustava. Gonzalez rapido come un furetto

Terzo posto in classifica… mica male Fiorentina. Primo gol di un centravanti dopo dieci partite… finalmente. Tre gol con due tiri in porta… strabiliante. Dominatori del gioco e del campo nel primo tempo, impacciati nella ripresa (e non è la prima volta).

Kayode – 8 – Prima cancella il gol che il Cagliari già pregustava, poi costringe gli avversari all’autogol del raddoppio viola. Scorrazza sulla fascia senza che nessuno riesca ad intercettarlo.

Quarta – 7 – Praticamente scippa la regia a Arthur, proponendo e inserendosi. Primo tempo da centrocampista più che da difensore e il Cagliari va in confusione. Nella ripresa torna a fare il muro.

Gonzalez – 7 – Rapido come un furetto si avventa sul pallone e, stavolta di piede, trafigge il balbettante Radunovic.

