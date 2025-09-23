Corriere dello Sport-Stadio: Dai problemi di gioco al sistema stravolto, il confronto del lunedì
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Non segnano”. E inoltre: “Un attacco da cento milioni ma a zero gol”.
Pagina 18
Ripreso il tema della prima pagina: “Viola da cento a zero”. Ovvero: “Le cinque stelle non brillano ancora”. Sommario: “Da Kean a Piccoli fino a Fazzini, Dzeko e Gud: problemi sottoporta”. In taglio basso su Mandragora: “Rolando il magnifico trascinatore”.
Pagina 19
Qui leggiamo: “Il confronto del lunedì”. Catenaccio: “Dai problemi di gioco al sistema stravolto: allenatore, squadra e società a colloquio”.
💬 Commenti