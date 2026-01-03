Becao e un'operazione (non di) ma da Pradè: le due condizioni che intrigano la Fiorentina ma a Vanoli serve un profilo pronto

Non perché Daniele Pradè abbia ancora voce in capitolo (e ci mancherebbe altro con Paratici ormai in arrivo) ma un'eventuale 'cedimento' all'occasione Becao saprebbe molto di vecchi tempi per la Fiorentina. Un giocatore da ‘orticello di casa', che conosce già la Serie A e sarebbe facilmente raggiungibile a livello di entourage. Sommiamoci anche la drammatica situazione medica degli ultimi due anni e abbiamo il perfetto identikit Pradeiano.

Le condizioni per arrivare eventualmente al centrale brasiliano (che compirà 30 anni tra 16 giorni) le elenca il Corriere dello Sport: oltre alla già citata abitudine alla Serie A, sarebbe un'operazione dai costi minimi e in più ad attirare sono anche i centimetri che garantirebbe il giocatore del Fenerbahce. Alla Fiorentina però serve un difensore pronto e Becao in questa stagione ha giocato appena 6 minuti a fine novembre. Reduce com'è da un crociato da cui non è rientrato ancora a pieno.