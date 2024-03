Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, a Tuttomercatoweb.com ha rilasciato un'intervista, in cui ha toccato anche il tema della scomparsa prematura di Joe Barone: “Ho giocato a Firenze e sono ancora legato da affetto alla città. Mando le mie condoglianze alla sua famiglia. È una perdita per tutto il calcio, non solo per l'Italia e la Fiorentina. Era una persona molto importante, che ha lasciato e dato tutto il cuore per il popolo viola e la Fiorentina”.

“Sono rimasto scioccato, ma so che adesso continuerà a seguire la Viola da lassù”

E ancora: "Non l’ho conosciuto personalmente, ma mi hanno parlato di lui e tutti sono rimasti davvero male perché era un riferimento. Mi dicono che fosse una persona straordinaria, mando un abbraccio a Firenze, alla Fiorentina e alla famiglia. Sono rimasto scioccato, ora ci guarda da lassù e continua a sostenere il suo club".