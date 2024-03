Nella confusionaria sessione di mercato invernale della Fiorentina c'è stato un grande colpo mancato, quello di Albert Gudmunsson. L'islandese avrebbe incendiato l'ambiente e contribuito ad un reparto che latita in zona-gol ma l'occasione sfumata non sembra potersi ripresentare in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, l'Inter ha già studiato le mosse per prenderlo dal Genoa: Gud ('Dio' in lingua islandese) ha accettato di buon grado la permanenza, consapevole di poter arrivare anche in un club anche più in alto della Fiorentina.

Niente seconda chance dunque per il club viola, anche perché a livello di cifre la valutazione resta intorno ai 30 milioni, con la possibilità di inserimento di quel Valentin Carboni che la stessa Fiorentina aveva chiesto ai nerazzurri: anche lì, proposta intorno alla metà della richiesta e nulla di fatto.