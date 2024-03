Gonzalez e Beltran: giù dall'aereo e poi in campo. Italiano non bada più a voli oceanici e jet lag

I due volti principali di questa sosta Nazionali, in ottica Fiorentina, sono sicuramente Nico Gonzalez e Lucas Beltran, impegnati nella notte tra venerdì e sabato con la Nazionale maggiore di Scaloni e l'Under 23 di Mascherano.

Già raccontati i rispettivi risultati, i due se la dovranno vedere con i consueti rientri faticosi e in extremis, a ridosso della sfida con il Milan. L'attaccante in particolare, sarà a Firenze 24 ore prima ma su entrambi, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, vige la regola della salute: se stanno bene saranno buttati subito in campo, di spazio per calcoli sulle energie non ce n'è più.