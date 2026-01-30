"Il Napoli sabato sarà stanchissimo e decimato dalle assenze. Lukaku è ancora lontano dalla migliore condizione"

Sabato alle 18 la Fiorentina scenderà in campo al Maradona contro il Napoli. In avvicinamento alla partita il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, molto vicino alle vicende di casa azzurra, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il Napoli arriverà alla partita stanco, decimato dalle assenze e condizionato da un momento complicato. Saranno passate neanche 70 ore dal match di Champions, i calciatori accusano il logorio fisico. E' anche vero che da ora in poi per la squadra di Conte comincia un'altra stagione, con una sola partita a settimana da preparare. E per quanto sia un allenatore straordinario, il doppio impegno gli ha sempre dato fastidio”.

“Lukaku ha bisogno di tempo”

Poi ha aggiunto: “Tutta Napoli vuole di nuovo in campo Vergara, ma c'è anche Giovane che scalpita per un posto da titolare. I big che domani giocheranno saranno stanchissimi, tutti loro vengono da venti partite quasi complete. Lukaku sta rientrando ma, vista la sua struttura fisica, gli servirà tempo per recuperare la condizione migliore”.