Terracciano e un accordo per cambiare squadra. Ma c'è anche un esubero difficile da piazzare

Pietro Terracciano e Oliver Christensen, evidentemente, non hanno convinto Raffaele Palladino in questo mese e mezzo di lavoro fatto con la Fiorentina.

Arriva De Gea

Considerazione che trova riscontri più che chiari nella realtà dei fatti. Intanto perché è in arrivo a Firenze David De Gea. Poi perché entrambi gli estremi difensori sono in uscita, ma non dai pali, bensì dalla squadra.

Christensen un esubero difficile da piazzare

Ma mentre Terracciano ha di fatto l'accordo col Monza, il danese non ha ancora attirato attenzioni da parte di alcun club e sembra un esubero difficile da piazzare.