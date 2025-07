Nonostante il Milan, il futuro di Adli potrebbe essere ancora in Italia: il giocatore rifiuta la Russia e aspetta una neopromossa

Nelle ultime settimane la dirigenza del Milan è al lavoro per sfoltire la rosa dai giocatori non ritenuti centrali nel progetto di Massimiliano Allegri. Dopo l’ultima stagione, culminata con l’ottavo posto in classifica e l’esclusione dalle coppe europee, i rossoneri sono decisi a mettere in atto una vera e propria rivoluzione, e in suo aiuto potrebbe arrivare il Sassuolo dell’amico Carnevali che, appena risalto in Serie A dopo una stagione, potrebbe soddisfare le necessità di calciomercato del Milan, avendo trovato in 3 giocatori dei potenziali rinforzi.

Moretto è certo: il Sassuolo pronto a svaligiare Milanello

Secondo quanto riportato ieri sera dall’espero di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club neroverdi avrebbe esso gli occhi su Pobega, Colombo e l’ex centrocampista della Fiorentina Yacine Adli. E vista la condizione vissuta dall’franco algerino, che è costretto ad allenarsi con il Milan Futuro, potrebbe essere proprio l’ex viola il primo a sposare il progetto del club della famiglia Squinzi.

Adli ha rifiutato la Russia, pronto a ripartire in Italia

Lo stesso Adli che, sebbene ai margini del progetto di Massimiliano Allegri e non convocato per i test atletici, avrebbe rifiutato durante questa settimana ad un importante offerta dallo Spartak Mosca, sottolineando come la volontà del giocatore e della sua famiglia sia quella di continuare in Italia. Secondo le notizie di ieri infatti lo Spartak Mosca avrebbe formulato una proposta importante ai rossoneri proprio per il centrocampista francese, che ha però altri piani. Piani nei quali però potrebbe rientrare proprio il neopromossa Sassuolo. Non sappiamo ancora ufficialmente se il prossimo anno rivedremo il Pittore ancora una volta in Serie A, le possibilità intanto aumentano.