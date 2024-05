E grazie alla Fiorentina l'Italia si assicura il primo posto nel ranking Uefa

Grazie al pareggio conquistato dalla Fiorentina sul campo del Club Brugge e la conseguente qualificazione alla finale di Conference League, l’Italia si è aggiudicata il primo posto nel ranking Uefa stagionale e non potrà più essere scavalcata dalla Germania in questa annata.

Traguardo significativo

L’obiettivo fondamentale era quello di ottenere uno dei primi due posti per avere una squadra in più in Champions League e la certezza in questo senso c'era da tempo. Ma ora l’Italia ha addirittura la garanzia di chiudere al primo posto, un traguardo significativo per il nostro calcio che era dato in declino ma che ha saputo fare molto meglio soprattutto di Inghilterra e Spagna.

Questo il ranking aggiornato: