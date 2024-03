Una serata non certo da ricordare per la Fiorentina, che non va oltre lo 0-0 all'Olimpico Grande Torino sprecando una grande occasione per staccare i granata ed avvicinare le squadre davanti. Niente di fatto dunque, con il gap dall'Atalanta che si riduce a 4 punti in attesa del match tra gli orobici e il Bologna di domani.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Roma 47, Atalanta 46, Fiorentina 42, Lazio 40, Napoli 40, Torino 37, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Udinese 24, Frosinone 23, Sassuolo 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 14.