Pongracic: la Fiorentina beffa il Rennes?

La Fiorentina ha superato in extremis i francesi Rennes nella corsa per Marin Pongracic, difensore centrale croato classe 1997 in uscita dal Lecce, e adesso è in pole per il suo ingaggio come sostituto del partente Milenkovic.

C'è il sì del giocatore

Come scrive Alfredo Pedullà, il club viola si sta avvicinando all'acquisto del giocatore, con un'offerta che pareggerà quella del Rennes di circa 15 milioni di euro. In definizione i dettagli dell'accordo con Pongracic che ha espresso assoluto gradimento per la Fiorentina.