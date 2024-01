Stavolta non c'è solo il prestigio ma anche una bella vagonata di soldi: è la nuova Champions League, con nuovo format a maxi girone allargato e maxi incassi, considerate anche le due gare in più garantite alle partecipanti. E in corsa per qualificarcisi c'è anche la Fiorentina, almeno ad oggi.

La Gazzetta dello Sport analizza la corsa sfrenata al quarto posto, che però potrebbe diventare anche al quinto, se l'Italia manterrà una delle prime due posizioni nel ranking Uefa stagionale (a oggi è prima). Viola, Atalanta e Bologna sono le 3 outsider, con Napoli e Roma che da dietro potrebbero rimontare, la Lazio già tornata sotto e perfino il Torino, a 6 punti dalla Fiorentina. Sono in sette per ora ma la seconda parte di stagione, si sa, sfila sempre la classifica: per questo è opportuno arrivarci pronti.