In vista di Fiorentina-Parma, il doppio ex attaccante Emiliano Bonazzoli ha parlato della sfida a Oacalcio.it: “La Viola ha ben figurato in Conference, vedo che punta a confermarsi e ha l'ambizione di arrivare quarta. Il Parma è in un momento molto più delicato, ma da entrambe le parti la motivazione è totale. Palladino? Firenze non è un ambiente semplice e ha ricevuto qualche forte critica, ma credo che in generale stia facendo bene. Lo seguo da tempo, ha allenato mio figlio a Monza e già al tempo di vedeva che era portato”.

“Palladino in crescita continua, bravo a riprendersi”

Sempre sul tecnico viola, aggiunge: “Ha avuto un percorso di crescita continua, è giovane e preparato con idee moderne. Non è facile cambiare l'impostazione di un'intera squadra, ma sta facendo bene. I cali sono normali, capita a tutte le squadre. Sono normali anche le critiche quando i risultati non arrivano, ma Palladino è stato bravo a riprendersi”.

“Kean esempio di centravanti moderno, l'arma principale della Fiorentina”

Su Kean: “Uno come lui incarna perfettamente l'evoluzione del centravanti moderno. Ormai è un giocatore completo, attrae la profondità e tiene palla con la sua forza fisica. Oggi è senza dubbi l'arma principale della Fiorentina, sta facendo benissimo. Molti si aspettavano questa maturità da parte sua e l'ha finalmente raggiunta”.