Kean ri-chiamato a trascinare l'Italia... insieme a Retegui: e Gattuso lo "allena" anche per Pioli

Se la presenza in campo (ma forse anche in panchina) di Nicolussi Caviglia e Piccoli è in dubbio per la partita di domani sera contro l'Estonio, l'altro convocato della Fiorentina - alias Moise Kean - è ovviamente pronto a vestire la maglia da titolare dell'Italia in entrambe le prossime sfide di qualificazione al Mondiale.

“Allenamento” per Kean

Tanto contro l'Estonia quanto, soprattutto, contro Israele, Kean dovrebbe scendere in campo al fianco di Retegui, in una coppia d'attacco che tanto bene fece nella scorsa sosta. Gattuso ripunterà sul 442 e su loro due, il che quantomeno offrirà al centravanti della Fiorentina ulteriori occasioni per allenare l'intesa con un compagno di reparto, cosa che con la maglia viola finora è piuttosto mancata.