A Lady Radio ha parlato Roberto Pruzzo, ex attaccante anche della Fiorentina, toccando vari temi di casa viola, dagli obiettivi stagionali all'attacco, fino al prossimo allenatore viola. Ecco le sue parole, di seguito:

“Ad un certo punto una scelta va fatta e la squadra ha puntato sulle Coppe, il percorso dello scorso penso sia indicativo. Ora non si può più sbagliare ed avere fortuna. Il campionato nel 2024 è stato disastroso e lo lascerei perdere definitivamente, onorando gli impegni senza staccare la spina ma gestendo al meglio le forze in campo per arrivare nella migliore condizione alla semifinale di ritorno con l’Atalanta e alle sfide di Conference League. La Fiorentina fa bene a puntare su due obiettivi alla portata”.

‘Vorrei sapere quante volte calciano in porta gli attaccanti’

“Ormai penso che le difficoltà degli attaccanti siano confermate dall’evidenza del campo. Vorrei avere una statistica di quanti gol in realtà sbagliano gli attaccanti, quanto tirano in porta. Se poi si dimostra che l’attaccante tira sempre fuori allora è legittimo avere dubbi sulle sue qualità, se però tira in porta 5 volte in 10 partite qualche dubbio viene sulle condizioni in cui viene messo in campo. Noi ricordiamo le grandi partite della Fiorentina quest’anno giocate veramente bene e sono tre, il resto dei tempi discreti, altri scadenti. La squadra ha fatto solo 10 punti nel girone di ritorno”.

‘La Fiorentina non può essere usata come trampolino di lancio’

“Penso e spero che Firenze non sia una tappa di trasferimento per gli allenatori. Tutti ultimamente vengono per crescere e fare esperienza; Firenze ha bisogno di gente di esperienza che venga qui a vincere le partite e alzare trofei. Questo deve essere l’obiettivo della società, con tutto il rispetto. L’idea di usare Firenze come trampolino a me non va bene per niente”.