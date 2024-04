L'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati torna sulla sconfitta gigliata all'Allianz Stadium, soffermandosi su alcuni aspetti della gara contro la Juventus, a tutto tondo. Di seguito parte delle sue dichiarazioni a Lady Radio.

‘La Fiorentina forse se si guarda la panchina è superiore alla Juventus’

“La Juventus nel primo tempo ha giocato coi titolari, la Fiorentina è uscita fuori nel secondo tempo quando ha inserito Beltran mentre i bianconeri hanno fatto entrare dei ragazzini. Penso che Sottil sia meglio di Iling Junior, ad esempio. I primi 11-12 giocatori della Juventus sono superiori alla rosa viola, se guardi la panchina però, forse la Fiorentina è un po’ superiore”.

‘Persi i gol di Vlahovic, gli attaccanti che si sono alternati hanno lasciato il tempo che trovano’

“Belotti è sulla via di tutti gli attaccanti che abbiamo avuto di recente. Con l’Atalanta ha fatto una grande partita giocando per la squadra. Con la Juventus ha trovato difensori molto più forti ed una squadra molto più attenta e palle giocabili zero. Le punte devono fare gol e lui ne ha segnato solo uno, almeno però dà una mano sotto altri aspetti. Persi i 18 gol di Vlahovic, tutti gli attaccanti che si sono alternati hanno lasciato un po’ il tempo che trovano. Qualche difficoltà le punte col gioco di Italiano ce l’hanno, è un qualcosa che dicono le statistiche. Ora è sparito Faraoni, con Italiano questo ogni tanto capita, lo farei giocare a Plzen al posto di Kayode, così come punterei su Parisi”.