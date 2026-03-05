Due maxi travi in meno di 24 ore: al Franchi si va a pieno ritmo. Gli obiettivi per marzo e aprile su travi e gradoni

Il montaggio delle maxi travi che faranno da sostegni della Fiesole all'interno del nuovo stadio Artemio Franchi è ripreso a pieno ritmo. Le ultime due sono state posizionate a distanza di nemmeno 24 ore l'una dall'altra.

Montaggio elementi entro marzo

L'ossatura che sorreggerà i gradoni della Curva e anche la copertura della stessa, prende forma. L'obiettivo, si legge stamani su La Nazione, è quello di completare il montaggio di tutti gli elementi in acciaio entro marzo, compresa la trave che è stata rispedita a Pordenone per correggere l'attaccatura che ha causato il disallineamento con la parte in calcestruzzo.

Snodo cruciale

Per aprile, il sindaco, Sara Funaro, conta di avviare la posa dei gradoni della Fiesole, un altro snodo cruciale per l'avanzamento del cantiere e presto potrebbe arrivare anche il via libera del commissario per far lavorare le ditte anche di notte.