La speranza di Italiano

Nzola e Beltran, fino a questo momento, per motivi differenti, non hanno lasciato tracce sul tabellino. Chiamati entrambi a rianimare l’anemica casellina dei marcatori viola. Come scrive La Nazione, la Fiorentina è andata avanti sospinta dal muscolo veloce di Nico Gonzalez che si è ripresentato più determinato che mai.

Domani il suo impiego sarà valutato, dopo le fatiche in nazionale, ma proprio per questo sia Nzola che Beltran (anche lui con l’Albiceleste, ma con ben altro epilogo) sono chiamati a lasciare il segno. Normale che sia così. Nzola ha dato buoni segnali in questo periodo, affinando la condizione. Questa potrebbe essere l’occasione bona. Italiano se lo augura. Di cuore.