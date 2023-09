Il nuovo Ranieri?

Come scrive La Nazione, in difesa la Fiorentina è già in emergenza. Yerri Mina out. Diciamocelo, bastava scorrere l’elenco dei suoi infortuni recenti per capire che qualche rischio fosse compreso nel prezzo. Prezzo di ingaggio, visto che il colombiano era svincolato. E allora due domande uno se le fa. Parliamo di un ragazzone di grande talento, quindi se è svincolato un motivo ci sarà.

Ma una volta detto questo, cioè quello che più o meno tutti noi abbiamo pensato dopo la notizia del ko in nazionale, non è la polemica quello che ci interessa, anche perché la società avrà fatto i suoi calcoli (forse, chissà) e piangere adesso non porta a nulla. Conta semmai metterci una pezza. In fondo l’operazione Ranieri è riuscita, il ragazzo è cresciuto e si è preso la maglia di titolare. Quindi occhi puntati su Pietro Comuzzo, classe 2005 che Italiano, uno che forse aveva già intuito il rischio, ha già portato in prima squadra durante un’estate rovente.