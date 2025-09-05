Kean apre le marcature conto l'Estonia e sfiora anche la doppietta. Ottimo inizio per l'Italia di Gattuso
Netta vittoria dell'Italia del neo ct Gennaro Gattuso. Gli Azzurri hanno strapazzato l'Estonia per 5-0 sbloccando le marcature grazie all'attaccante della Fiorentina Moise Kean.
Al Gewiss Stadium di Bergamo, casa dell'Atalanta, Kean ha aperto il risultato, anche se nel primo tempo un suo tiro di poco alto fuori aveva mancato lo specchio.
Al minuto 57 proprio l'attaccante della Fiorentina la sblocca con un colpo di testa su assist volante - di tacco - di Retegui. E pochissimi istanti dopo colpisce un palo clamoroso a tu per tu davanti al portiere.
Le altre reti sono state segnate da Retegui (doppietta), Raspadori ed infine Bastoni.
Kean infine è uscito all'84 sostituto da Francesco Pio Esposito.
