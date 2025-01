Pablo Marì alla Fiorentina, operazione (finalmente) conclusa. I dettagli dell'affare

La notizia non è ancora ufficiale, ma MonzaNews la anticipa attraverso il proprio sito: da oggi Pablo Marì è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Marì arriverà alla Fiorentina

L'accordo tra il Monza e il club di Commisso è stato raggiunto nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in serata o al massimo entro domani.

I dettagli

L'arrivo di Pablo Marì rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare il reparto difensivo della Fiorentina dell'ex allenatore dei brianzoli Raffaele Palladino. Il difensore spagnolo, che si è distinto per le sue prestazioni nel Monza, porterà esperienza e solidità alla retroguardia viola. Da Firenze, sempre secondo MonzaNews, non arriverà alcuna contropartita tecnica. I brianzoli definiranno in queste ore l'arrivo di Palacios dall'Inter.