De Zerbi vuole Fagioli, ma la Juve non accetta la proposta. Le novità sul giocatore seguito anche da Pradè

Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul centrocampista della Juventus Niccolò Fagioli avrebbe messo gli occhi non solo la Fiorentina.

De Zerbi ha chiesto Fagioli

Il Marsiglia di da Roberto De Zerbi vorrebbe il giocatore italiano - tornato in questa stagione a disposizione dopo aver scontato la squalifica per calcioscommesse -, ma lo preferirebbe un prestito secco. La Juventus invece ne vorrebbe uno con l'obbligo di riscatto: con Thiago Motta ha infatti trovato poco spazio in campionato.

L'attesa (strategica) di Pradè

La Fiorentina, dal canto suo, aspetta gli ultimi giorni di mercato per muoversi. Gli obiettivi di Pradè sono noti da tempo, l'esperto ds sta solo aspettando l'occasione giusta per affondare il colpo. Prima della partita di stasera, non è prevista alcuna accelerata per il nuovo innesto per Palladino.