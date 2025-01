Un'altra gita in zona Juventus per risolvere i problemi del centrocampo? I bianconeri devono vendere Fagioli e la Fiorentina spera nello sconto

Quando le difficoltà aumentano si cerca sempre conforto in amici e confidenti ed è innegabile che in questi anni la Fiorentina l'abbia trovato spesso e volentieri nella Juventus, sia per affari in entrata che in uscita.



L'ultima idea, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sarebbe quella di Nicolò Fagioli che la Juve vorrebbe vendere ma per il quale la Fiorentina spera di trovare uno sconto. La richiesta di base è di 20 milioni ma si sa, nell'ultima settimana di mercato qualsiasi muro diventa magicamente superabile.